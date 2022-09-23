ЗСУ зупинили спробу росіян спрямувати колону військової техніки по Каховському мосту. Про це повідомляє ОК «Південь».

Зазначається, що наші війська зупинили ворога контрольним вогневим ураженням. Підтверджено втрати ворогом 18 чоловік особового складу, 3 крупнокаліберних гаубиць «Мста-Б» та «Мста-С», 2 танків і 2 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Також підтверджено результативне ураження напередодні понтонної переправи в районі Львового. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 280 вогневих завдань.

Уразили 2 пункти управління в Бериславі та Новій Каховці, 3 осередки сил та техніки в Херсонському й Каховському районах, склад з боєприпасами в Бериславському районі.

Наша авіація завдала 13 ударів по ворогу, силами ППО в Миколаївському та Баштанському районах збито 5 дронів-камікадзе.