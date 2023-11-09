У Скадовську повідомляють про «приліт» по базі росіян

У четвер, 9 листопада, у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області прогриміли вибухи. Про повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«… повідомляють про приліт по базуванню окупантів в базі "Лотос" приблизно 25 хвилин назад», – зазначив Андрющенко, додавши то публікації мапу з місцем влучання.

Місце влучання по базі росіян у Скадовську

«Спротив» повідомляє про два потужні вибухи. Окупанти підтвердили влучання, та повідомляють, що «все дуже погано». За неперевіреною інформацією удару завдано по тимчасовому пункту дислокації одного з підрозділів ФСБ. Зараз на місці влучання працюють спецальні служби окупантів.

Скадовськ – місто і морський порт на березі Джарилгацької затоки Чорного моря. Адміністративний центр Скадовського району Херсонської області.

Окупований Скадовськ на мапі Deepstate

24 лютого 2022 року російські війська розпочали вторгнення на Херсонщину зі сторони тимчасового захопленого Криму, того ж дня Скадовськ опинився під російською окупацією. В наступні дні після окупації, в ході російського наступу на Херсон, по території міської громади, постійно переміщувалися окупанти.

З 1 листопада 2022 року окупаційна адміністрація була перенесена з Херсону в Скадовськ. З 8 по 10 вересня 2023 року російська окупаційна влада провела перші псевдовибори в складі Росії до «Херсонської облдуми».