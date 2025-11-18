ЗСУ знищили російські бойові роботи, які мали підсилити окупантів на передовій
Захисники зірвали налагоджену схему постачання для російських військових
Українські захисники знищили чергову партію російських бойових роботів, які мали підсилити підрозділи окупантів на критичній ділянці фронту. Про це у понеділок, 17 листопада, повідомив 413-й полк «Рейд».
Військові ліквідували роботизовані платформи, які росіяни активно використовують для транспортування боєприпасів, евакуації поранених та розвідки.
«Через “кілл-зону” в рашистів теж є проблеми з підвозом, починаючи уже за 10-15 кілометрів від лінії фронту. Цю проблему ворог намагається вирішувати використанням своїх наземних дронів, або ж НРК (наземні роботизовані комплекси)», – йдеться у дописі.
За словами бійців, знищення техніки не лише позбавило противника оперативних можливостей, а й зірвало налагоджену схему постачання цих систем на лінію бойових дій.
«Конкретні технічні параметри цієї операції (кількість уражених ворожих НРК, кількість і тип задіяних БпЛА) в цьому випадку зі зрозумілих причин розкрити не можемо», – додали військові полку.
Нагадаємо, у липні повідомляли, що на Харківщині військові Третьої штурмової бригади здійснили штурм російських позицій та захопили окупантів у полон лише за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів.