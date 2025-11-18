Росіяни активно використовують роботизовані платформи

Українські захисники знищили чергову партію російських бойових роботів, які мали підсилити підрозділи окупантів на критичній ділянці фронту. Про це у понеділок, 17 листопада, повідомив 413-й полк «Рейд».

Військові ліквідували роботизовані платформи, які росіяни активно використовують для транспортування боєприпасів, евакуації поранених та розвідки.

«Через “кілл-зону” в рашистів теж є проблеми з підвозом, починаючи уже за 10-15 кілометрів від лінії фронту. Цю проблему ворог намагається вирішувати використанням своїх наземних дронів, або ж НРК (наземні роботизовані комплекси)», – йдеться у дописі.

За словами бійців, знищення техніки не лише позбавило противника оперативних можливостей, а й зірвало налагоджену схему постачання цих систем на лінію бойових дій.

«Конкретні технічні параметри цієї операції (кількість уражених ворожих НРК, кількість і тип задіяних БпЛА) в цьому випадку зі зрозумілих причин розкрити не можемо», – додали військові полку.

Нагадаємо, у липні повідомляли, що на Харківщині військові Третьої штурмової бригади здійснили штурм російських позицій та захопили окупантів у полон лише за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів.