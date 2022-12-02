Українські воїни в Донецькій області знищили групу російських військових-мародерів, які підстрелили і вкрали в одному з окупованих сіл свійського гусака.

Як повідомила в п'ятницю, 2 грудня, Державна прикордонна служба України, на Донеччині прикордонники-оператори безпілотника виявили скупчення ворожої піхоти. Загарбники в одному із захоплених сіл якраз полювали на свійську птицю мирних мешканців. Підстреливши гусака, мародери понесли здобич до одного з будинків, у якому облаштували командно-спостережний пункт.

«Координати об’єкта противника прикордонники повідомили артилеристам однієї з механізованих бригад. Батареєю гармат “Рапіра” по позиції російсько-окупаційних військ нанесено вогневе ураження», – йдеться в повідомленні прикордонників.

У ньому зазначається, що артилерійським вогнем разом з окупантами-злочинцями знищено також командира їхнього підрозділу, який саме приїхав на частування.

Скільки саме російських загарбників загинули внаслідок цього удару – не повідомляється.

Зауважимо, що мародерство – це воєнний злочин.