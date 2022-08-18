На півдні українські військові знищили російський комплекс станцій супутникового зв’язку «Легенда-2» та склад боєприпасів у Благодатному. Про це оперативне командування «Південь».

«Цієї ночі вороже військо зменшено на п’ять рашистів, комплекс станцій супутникового зв’язку “Легенда-2” та протитанковий ракетний комплекс. У Благодатному рашисти вже не зможуть поповнити боєзапас, оскільки склад знищено», – йдеться в повідомленні.

У Чорному морі маневрують близько 10 ворожих кораблів. Кораблі укриваються у безпечних для себе районах вздовж Кримського узбережжя до Новоросійська. На бойовому чергуванні у морі два надводні носії з 16 крилатими ракетами типу «Калібр» та один великий десантний корабель.

Р-439 «Легенда-2» – комплекс станцій супутникового зв'язку, які перебувають на озброєнні збройних сил Російської Федерації. Існує кілька десятків варіантів станцій, серед яких – стаціонарна Р-439-П, наземна, що перевозиться, мобільна на бронебазі Р-439-БК і контейнерна вузлова станція Р-439-КУЛ.

«Легенда-2П» забезпечує організацію зв'язку в оперативно-тактичній та тактичній ланках управління через ретранслятор супутника. Використовується на рівні полку.