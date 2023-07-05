ЗСУ знищили великий російський склад з боєприпасами під Донецьком
За попередніми даними, склад в Макіївці знищили підрозділи ракетних військ ЗСУ
ЗСУ знищили великий російський склад з боєприпасами у Макіївці, що біля Донецька. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України.
«Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці», – йдеться в повідомленні.
У своєму наступному повідомленні ЗСУ пояснюють, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника і 4 склади боєприпасів.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, 3 – по зенітно-ракетних комплексам та 1 – по пункту управління ворога.