ЗСУ знищили російський склад в Макіївці

ЗСУ знищили великий російський склад з боєприпасами у Макіївці, що біля Донецька. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України.

«Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці», – йдеться в повідомленні.

У своєму наступному повідомленні ЗСУ пояснюють, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника і 4 склади боєприпасів.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, 3 – по зенітно-ракетних комплексам та 1 – по пункту управління ворога.