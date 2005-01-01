Звільнені з полону військовослужбовці пройдуть реабілітацію у військовому госпіталі в Києві

27 грудня з полону звільнили 73 осіб

Головний військовий госпіталь Міноборони в Києві закриють для преси і громадськості на час проходження психологічної реабілітації звільнених з полону українських військовослужбовців. Про це сьогодні на брифінгу в «Укрінформі» повідомила представник Офісу уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників АТО Наталя Зарецька.

«Ми домовилися з керівництвом госпіталю, що на цей період його територія буде закрита для медіа та громадськості. Є чіткі правила по роботі з людьми, звільненими з ізоляції. Одним з таких правил є відсутність зовнішніх впливів. Коли людина буде готова виходити і спілкуватися - вона буде це робити», - сказала вона.

Зарецька додала, що на сьогодні звільнені військові і цивільні особи пройшли обстеження, за результатами яких деякі з них залишаються на лікуванні.

Нагадаємо, 27 грудня з полону звільнили 73 осіб. Голова Служби безпеки України Василь Грицак припустив, що серед звільнених заручників можуть бути «агенти РФ». Він також пояснив, що контррозвідувальні заходи щодо звільнених застосовуються, коли обставини потрапляння до полону не до кінця з'ясовано.