За кандидатуту Григорія Пустовіта проголосували 43 депутати, лише один був проти

Депутат Волинської облради Григорій Пустовіт вдруге став заступником голови облради Григорія Недопада, хоча місяць тому за власним бажанням написав заяву на звільнення. Тоді він пояснював, що звільнився «з особистих причин», втім, виявилось, що цього вимагало НАЗК.

Кандидатуру Григорія Пустовіта на посаду заступника облради розглядали на засіданні у середу, 20 жовтня. Раніше, на попередньому засіданні 20 вересня, він написав заяву на звільнення за власним бажанням та пояснив, що звільняється «з особистих причин».

Вже за місяць, 20 жовтня, на розгляд депутатів винесли проект рішення про обрання Григорія Пустовіта заступником голови облради. Як повідомляє агентство «ВолиньPost», під час сесії депутатка Юлія Вусенко зауважила, що справжньою причиною звільнення Пустовіта була вимога НАЗК.

«Коли мене спитали, я сказав, що це моє рішення. Я мав право скласти повноваження і його використав. У приписі НАЗК було написано, що відповідно до того, що я нібито порушив терміни згоди на спецперевірку, мене треба звільнити з займаної посади. Але насправді терміни не були порушені. Щоб не було проблем у керівницва обласної ради, я склав повноваження. Якщо голова обласної ради сьогодні виніс мою кандидатуру, значить він оцінив мої дії правильно», – відповів Григорій Пустовіт.

Заступника голови облради обирали на таємному голосуванні. Депутатка Юлія Вусенко зазначила, що фракція ЄС у ньому участі не брала. Втім, решта 43 депутати проголосували «за», лише один з виборців проголосував проти.

У Волинській обласній раді Григорій Пустовіт є депутатом від «Батьківщини». Вперше був обраний до Луцької міськради у 2010 році. З березня 2014 по липень того ж року перебував на посаді голови Волинської ОДА. З липня 2017 до листопада 2020 року виконував обов'язки луцького міського голови.