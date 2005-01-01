11 людей постраждали внаслідок ДТП за участю двох маршруток у Луцьку

СуспільствоОлег Костюк, 22 березня2340

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11 людей постраждали внаслідок ДТП за участю двох маршруток у Луцьку
фото ГУ Нацполіції
Надавали допомогу постраждалим 5 бригад швидкої допомоги

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Луцьку за участі двох маршрутних таксі зазнали травм 11 пасажирів. Про це повідомили в Патрульній службі Волинської області, інформує місцевий сайт «Волинські новини».

Зіткнення маршруток № 10 і №12 сталося в четвер, 22 березня, о 13:40 на вулиці Глушець. За попередньої причиною аварія сталася через недотримання безпечної дистанції та порушення правил дорожнього руху.

Фото «Волинські новини».

Для роботи з постраждалими на місці ДТП працювали п’ять бригад швидкої допомоги. Троє пасажирів, які отримали пошкодження, відмовились від госпіталізації, дев’ять потрапили до лікарні, серед них одна неповнолітня.

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