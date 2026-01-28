Кораблі, які рухатимуться Балтійським та північним морями з порушеннями, затримуватимуть

14 європейських країн опублікували спільну заяву щодо російського «тіньового флоту». Вони попередили Росію, що її танкери більше не зможуть безперешкодно перебувати у Балтійському морі, йдеться в оприлюдненому 26 січня документі на сайті британського уряду.

У заяві наголосили про важливість автоматичної ідентифікаційної системи (AIS), яка забезпечує координацію суден та реагування на надзвичайні ситуації. Країни-підписанти зазначили, що ігнорування цієї системи та рух кораблів без транспондерів загрожує аваріями та ускладнює рятувальні операції.

У документі країни закликають визнати рух без транслювання точного розташування та маніпуляції в ідентифікаційній системі як загрози на морі. Крім того, держави-підписанти висунули вимоги щодо правил руху в регіоні Балтійського та Північного морів.

У тексті заяви країни вимагають дотримуватися міжнародних морських конвенцій, зокрема SOLAS, MARPOL та UNCLOS. Згідно з ними, порушниками визнаються судна, які:

змінюють прапор;

вимикають транспондери;

не мають необхідних документів.

Такі кораблі підлягатимуть затриманню.

До заяви долучилися прибережні країни Балтійського та Північного морів, а також держави заходу Європи. Загалом заяву підписали 14 країн:

Бельгія,

Данія,

Естонія,

Фінляндія,

Франція,

Німеччина,

Латвія,

Литва,

Нідерланди,

Норвегія,

Польща,

Швеція,

Велика Британія,

Ісландія

Нагадаємо, 10 січня Грузія затримала та оштрафувала у своїх водах нафтовий танкер Caminero під прапором Панами, який до того ходив під російським прапором. Місце реєстрації корабля змінили наприкінці 2022 року, після обмеження цін на морські постачання російської нафти та ембарго.

17 січня в італійському порту Бріндізі затримали вантажне судно, яке перевозило кілька десятків тисяч тонн чорних металів з Новоросійська з суттєвими порушеннями. Правоохоронці виявили серйозні невідповідності, фальсифікації та зміни бортової документації.