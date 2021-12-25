16-річний юнак разом із дорослим сусідом змогли вивести трьох дітей та літню жінку із палаючого будинку у селі Друга Старовірівка на Харківщині. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Про пожежу, яка трапилася вночі 25 грудня рятувальникам повідомили сусіди. Вони почули тріск шиферної покрівлі, яка вже почала руйнуватись. Один із них на ім’я Василь поспішив на допомогу.

Чоловік розповів, що побачив, як 16-річний юнак виводить людей з охопленого димом та полум’ям будинку та просить допомогти. Хлопцю вдалось врятувати бабусю, 13-річну сестру та 9-річного хлопчика, який прийшов ночувати в їхню оселю.

Проте в будинку залишився 8-річного брат. Юнак повідомив, що не зміг його відшукати. Тому зробити це спробував Василь. Він із третьої српоби знайшов непритомну дитину під ліжком, яка прийшла до тями вже на вулиці.

Рятувальники зазначають, що усіх евакуйованих одразу госпіталізували до медичного закладу. На момент прибуття пожежної служби дерев’яна хата горіла вже на всій своїй площі у 80 м2. Більшість її конструкцій були зруйновані. Повністю загасити вогонь вдалося о 10:00.