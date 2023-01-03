На фото 17-річний підліток, який побив та пограбував чоловіка

Вранці понеділка, 2 січня, біля Головного вокзалу у Львові 17-річний хлопець пограбував чоловіка. Юнак побив 55-річного чоловіка, потім відібрав у нього сумку та втік. Поліція затримала грабіжника по гарячих слідах.

Інцидент трапився близько 5 години ранку. Як повідомила прес-служба поліції, 55-річний мешканець Червоноградського району задзвонив на 102 і повідомив, що його пограбували на площі Двірцевій біля вокзалу.

«Зловмисник – 17-річний житель Закарпатської області наніс потерпілому тілесні ушкодження та заволодів його сумкою, в якій знаходилися гроші, банківська картка та мобільний телефон, після чого втік. Проведеними оперативно-розшуковими заходами та вивчивши записи з камер відеоспостереження, оперативники кримінальної поліції встановили місцеперебування зловмисника та затримали його», – розповіли у поліції.

Речові докази у затриманого вилучили. Слідчі вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до десяти років ув'язнення.

Додамо, в умовах воєнного стану за вчинення крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.