Аварія сталась ввечері поблизу села Сергіївка на Хмельниччині

На Хмельничині сталась аварія, внаслідок якої загинув 17-річний хлопець. Юнака, який ввечері їхав на велосипеді, на смерть збив мікроавтобус.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 21:00 у четвер, 23 листопада, поблизу села Сергіївка Наркевицької громади.

«40-річний житель міста Тернопіль, рухаючись на мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter, допустив наїзд на 17-річного велосипедиста, жителя села Бубнівка. Від отриманих травм юнак загинув на місці події», – описують обставини аварії у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення. Наразі невідомо, чи перебував водій у стані алкогольного сп’яніння, це з’ясовує слідство.