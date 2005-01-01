17-річного рома засудили до 4 років ув'язнення за грабіж у Львові

Шевченківський районний суд Львова засудив 17-річного хлопця ромської національності до 4 років та 1 місяця позбавлення волі за грабіж. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Хлопець у липні 2017 року був засуджений Шевченківським районним судом Львова за ч.2 ст.186 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки, але на підставі ст.104, ст.75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Проте, уже через місяць після звільнення від відбування покарання хлопець вчинив новий злочин. Як йдеться у вироку суду, хлопець проник у квартиру на вул. Лінкольна, звідки вкрав гаманець, мобільний телефон та гроші.

У вироку суду зазначено, що у момент вчинення злочину у квартирі перебувала власниця з своєю донькою. Жінка не зачинила вхідних дверей, коли повернулась додому. Донька помітила, що з коридору зникла сумка її матері, а вийшовши з квартири побачила хлопцям, що вкрав сумку. 17-річного злочинця затримали перехожі поблизу будинку.

Відтак, вироком Шевченківського районного суду м. Львова його визнано винним у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді 4 років і 1 місяця позбавлення волі.