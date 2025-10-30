18-річний Михайло Соболєв підписав контракт із Силами безпілотних систем

18-річний син телеведучої Марічки Падалко та політика Єгора Соболєва Михайло мобілізувався до ЗСУ. Про це у четвер, 30 жовтня, повідомив Єгор Соболєв.

За словами політика, його син Михайло Соболєв підписав контракт. Він зазначив, що рік тому син подарував його підрозділу перший власноруч зібраний і облітаний дрон, влаштувався на їхнє виробництво та вступив до НУ «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «робототехніка».

Після того як Михайлу Соболєву виповнилось 18 років, він хотів мобілізуватися у підрозділ батька, однак той його відмовив і наполягав на подальшому навчанні.

«Я пʼять місяців намагався дізнатися що відбувається в його житті, отримуючи односкладні відповіді що все добре. Місяць тому Міха зізнався, що з травня літає з одним добровольчим підрозділом і зробив вже сотню місій на розвідниках літакового типу на Запорізькому, Сумському та Донецькому напрямках. І що у жовтні він укладе офіційний контракт. Я порадив йому йти до Сил безпілотних систем. Він так і хотів, приєднавшися до одного зі славетних полків СБС», – повідомив Єгор Соболєв.

Додамо, що Єгор Соболєв у 2013 році покинув журналістику і пішов у політику. У 2014 році він очолив новостворений Люстраційний комітет, а згодом став народним депутатом від партії «Самопоміч». Із 2019 року як айтівець співпрацював із Центром протидії корупції, а у 2021 році підписав контракт із підрозділом територіальної оборони. Зараз він очолює загін безпілотних систем у одній із бригад ЗСУ.