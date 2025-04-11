Жінка померла в лікарні неприходячи до тями

Слідчі поліції Буковини повідомили 18-річному жителю селища Глибока про підозру побитті свої знайомої, що призвело до її смерті. Судово-медичні експерти встановили, що 27-річна жінка загинула від важких травм голови та тіла. В прокуратурі Буковини заявили, що клопотатимуть про тимчасовий захід у вигляді тримання під вартою.

27-річну Вікторію Тоненчук сильно побив її знайомий, з яким вона зустрічалася. Інцидент трапився у ніч з 5 на 6 квітня. За словами подруг Вікторії, жінку на подвір’ї разом з нападником виявив її батько і одразу доправив до лікарні. Через п’ять днів Вікторія Тоненчук померла, не приходячи до тями. Згідно з довідкою судово-медичних експертів, причиною смерті 27-річної жительки Глибоки стала закрита внутрішньочерепна травма, зазначили в Національній поліції в п’ятницю, 11 квітня. Травму загибла отримала внаслідок жорстоко побиття.

Під час слідства правоохоронці зібрали докази і на підставі них повідомили 18-річному жителю Глибоки про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Йому загрожує до 10 років в’язниці.

В прокуратурі Буковини зазначили, що вже направили в суд клопотання щодо обрання запобіжного заходу для чоловіка. Для нього проситимуть арешт. Прокурори зазначили, що підозрюваний не вперше нападав на загиблу.

«Між загиблою та підозрюваним раніше виникали конфлікти, що супроводжувалися застосуванням фізичної сили щодо жінки. За цим фактом прокурори скеровували обвинувальний акт до суду, однак під час судового розгляду жінка від обвинувачень відмовилась», – додали в прокуратурі.

Також в Telegram-каналі «Хороші Чернівці» оприлюднили відео, де 10 квітня увечері в селищі Глибока місцеві люди вийшли на протест до будинку, де живе підозрюваний. Вони скандували «Вбивця!» та «Ганьба!». На місце викликали поліцейських, які забезпечували правопорядок і після розмови з жителями селища наполягли, щоб вони розійшлися.