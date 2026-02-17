Винуватцю загрожує тюремний строк

Поліцейські затримали 20-річного львів’янина, який надав неправдиве повідомлення про замінування Верховної Ради. Хлопцеві загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомили в поліції Львівщини, 16 лютого до поліції надійшло повідомлення від невідомого чоловіка зі Львова про те, що Верховна Рада України замінована. Правоохоронці з’ясували, що повідомлення було фейкове.

Згодом встановили, що неправдиве повідомлення про замінування надав 20-річний львів’янин. Його затримали у Львові.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в завідомо неправдивому повідомленні про загрозу безпеці, знищенні чи пошкодженні об’єктів (ч. 2 ст. 259 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.