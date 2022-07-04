Після втечі Владислав Корольчук продовжить відбувати покарання в дрогобицькій колонії №40

20-річного засудженого Владислава Корольчука, який 30 червня втік з Дрогобицької виправної колонії №40, затримали уночі 2 липня на трасі у колишньому Миколаївському районі. Він йшов пішки узбіччям траси Київ-Чоп у напрямку Львова.

У Західному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань розповіли ZAXID.NET, що Владислава Корольчука затримали через півтора доби після втечі.

Розшукові заходи розпочали одразу 30 червня після того, як з'ясували, що Корольчук зник з колонії. Орієнтування на втікача розіслали у всі правоохоронні органи. В результаті його вдалося затримати патрульним поліцейським, які зауважили втікача в ніч на 2 липня на узбіччі траси Київ-Чоп – він йшов пішки у напрямку Львова.

Владислава Корольчука уже доправили назад в колонію, ведеться перевірка, щоб з'ясувати причини та шлях втечі засудженого.

20-річний волинянин був засуджений за крадіжки на шість років, з яких відсидів уже близько 1,5 року. Відомо, що на момент втечі він перебував у дільниці соціальної реабілітації, де послаблена охорона – там перебувають засуджені, які готуються до звільнення. Владислав Корольчук теж готувався до звільнення з колонії, оскільки мав позитивні характеристики і до нього не було зауважень з боку адміністрації виправної колонії.

Тепер втікачу доведеться відсидіти повні шіть років, а також додатковий термін за втечу, який визначить суд.