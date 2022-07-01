Владислав Корольчук був одягнений у сірі шорти та сіру футболку, на правій руці має татуювання

У четвер, 30 червня, з Дрогобицької виправної колонії №40 втік 20-річний засуджений за крадіжки Владислав Корольчук. Про втечу з колонії ZAXID.NET розповіли у поліції. Припускають, що він може прямувати на Волинь, звідки він родом.

Зникнення Корольчука з виправної колонії, відомої як «Дрогобицькі Бриґідки», виявили 30 червня близько 18:00. Він засуджений до 6 років позбавлення волі за крадіжку, вчинену повторно або за попередньою змовою групою осіб. З цього терміну Владислав Корольчук вже відсидів 16 місяців.

Обставини втечі в'язня у виправній колонії не розголошують.

У момент втечі засуджений був одягнений у сіру футболку та сірі шорти. З видимих ознак – татуювання на правій руці: «Молодость всё простит».

Якщо комусь відоме місце перебування засудженного Владислава Корольчука у поліції просять повідомляти на гарячу лінію за номером — 102, або ж телефонувати за номером (067) 673-50-54.

Додамо, що це не перший випадок втечі в'язня з колонії у Дрогобичі. Два роки тому звідти втік засуджений за вбивство чоловік. 37-річного уродженця Тернопільщини вдалося оперативно затримали за кілька годин після втечі.