Чоловіки намагались перелізти через огорожу колонії

У ніч на понеділок, 21 вересня, двоє ув’язнених намагались утекти з Личаківської виправної колонії №30 у Львові. Чоловіків впіймали у момент, коли вони перелазили через огорожу колонії. Зараз правоохоронці розслідують цей випадок.

Як повідомила прес-служба Державної пенітенціарної служби України у Львівській області, близько 1:25 ночі працівники виправної колонії №30, що на вул. Шевченка, помітили двох ув’язнених, які намагались перелізти огорожу. Чоловіків одразу затримали працівники виправної колонії.

У прес-службі пенітенціарної служби ZAXID.NET уточнили, що чоловікам 27 та 24 роки, вони були засуджені за крадіжку та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, щоб з’ясувати, яким чином в’язням вдалося дістатися до огорожі посеред ночі.