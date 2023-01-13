На порушника склали три адмінпротоколи, суму штрафу визначить суд

Поліція затримала 21-річного прикарпатця за продаж електронних сигарет школярам в Івано-Франківську. Виявили продавця під час поліцейського рейду – через дівчаток, які на вулиці курили електронні сигарети. Школярки розповіли, у кого купили сигарети, продавця затримали вже через кілька годин. Весь товар у 21-річного хлопця вилучили.

Як у п’ятницю, 13 січня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, правоохоронці під час рейду в центрі Франківська виявили підлітків, які на вулиці курили електронні сигарети. Наймолодшій школярці було 11 років.

«Поліцейські викликали батьків неповнолітніх дівчат. Школярки розповіли, що придбали електронні сигарети у невідомого чоловіка через один із Telegram-каналів. За кілька годин поліцейські затримали 21-річного чоловіка під час збуту електронної сигарети ще одному неповнолітньому», – йдеться у повідомленні.

У сумці правопорушника поліцейські виявили 60 електронних сигарет та більше сотні заправок до них. Пристрої не мали акцизних марок. Весь товар правоохоронці вилучили, Telegram-канал ліквідували. На 21-річного чоловіка склали три адмінпротоколи за ч. 1 та ч. 3 ст. 156 КУпАП. Суму штрафу для порушника визначатиме суд.