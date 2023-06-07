Мотоцикліст був госпіталізований із травмами

У вівторок, 6 червня, у селі Пасіки Зубрицькі 22-річний мотоцикліст зіткнувся з автомобілем Audi Q7. Внаслідок аварії львів'янин отримав травми та був госпіталізований у лікарню, повідомила прес-служба поліції.

За даними поліції, аварія сталася близько 16:50. Зіткнулися авто Audi Q7, яким керував 34-річний мешканець одного з сіл Львівського району і мотоцикл Kovi max 300, за кермом якого був 22-річний львів’янин. Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Слідчі Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.