У результаті ДТП Škoda Octavia наштрикнулася на відбійник і перекинулася

У понеділок, 5 червня, у селі Бучали поблизу Городка на Львівщині сталася ДТП за участі автомобілів ВАЗ 2105 та Škoda Octavia, в якій їхала сім’я з маленькою дитиною. У результаті аварії Škoda наштрикнулася на відбійник та перекинулася. Постраждали четверо людей, зокрема, трирічна дитина.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, близько обіду на дорозі в Бучалах зіткнулися автомобілі Škoda Octavia, за кермом якого був 29-річний водій, і ВАЗ 2105, яким керував 25-річний водій. У результаті ДТП тілесні ушкодження отримали водій та два пасажири Škoda, зокрема, трирічна дитина. Також за медичною допомогою звернувся водій ВАЗу.

У результаті ДТП постраждали водій та пасажири Škoda Octavia та водій ВАЗу

Поліцейські встановлюють винуватця та аварії вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалу трирічну дитину госпіталізували в львівську лікарню святого Миколая (раніше міська дитяча лікарня) з попереднім діагнозом – закрита черепно-мозкова травма та перелом плеча. Батьків дитини госпіталізували у лікарню святого Пантелеймона (колишня лікарня швидкої допомоги) із закритою черепно-мозковою травмою та численними переломами.

Водій ВАЗу госпіталізований з легшими травмами в Городоцьку лікарню.