У Кременецькому районі Тернопільської області 22-річний чоловік спробував зарізати своїх батьків. Постраждалі перебувають у лікарні з важкими травмами, а підозрюваного в замаху їхнього сина скерували на психіатричну експертизу.

Замах стався вночі 29 травня, але поліція повідомила про це в понеділок, 31 травня. близько 2-ї години ночі в одному з приватних помешкань в селі Білокриниця до спальні батьків увірвався їхній 22-річний син і ножами став завдавати удари. Про подію поліцейським повідомили односельці постраждалих.

У момент, коли поліцейські прибули на місце злочину, обох постраждалих батьків – 53-річного чоловіка і 50-річну жінку – медики забрали до лікарні з важкими травмами. У поліції наголосили, що їхній стан був «украй важким».

22-річного сина постраждалих поліцейські затримали на місці злочину. У нього вилучили два кухонні ножі й оголосили про підозру в замаху на вбивство двох осіб. За скоєне підозрюваному може загрожувати довічне позбавлення волі.

Як повідомив у коментарі ZAXID.NET начальник кременецької поліції Сергій Крета, підозрюваного направили на психіатричну експертизу, оскільки раніше у нього траплялися прояви психічних розладів, які, однак, не супроводжувалися агресією. Експертиза повинна встановити, чи вживав підозрюваний алкоголь або наркотики у момент замаху, або переконатися у тому, що причиною такої його поведінки стало психічне захворювання. Після цього стане відомо, який запобіжний захід йому будуть обирати.