У Луцьку затримали 26-річного чоловіка за напад на поліцейського. Чоловік вдарив патрульного в обличчя, а в його напарника вихопив посвідчення, нагрудний знак і табельну зброю. Відомо, що патрульні приїхали на виклик через повідомлення жінки про погрози чоловіка. За напад на правоохоронця його затримали та доправили до СІЗО, повідомили у прес-службі поліції області. Чоловікові загрожує до семи років тюрми.

Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, інцидент стався у середу, 3 листопада, близько 19:00. Патрульні виїхали на виклик на проспект Відродження через повідомлення жінки, якій чоловік погрожував фізичною розправою. Конфліктувати він почав і з патрульними, які приїхали на місце події.

«26-річний лучанин поводив себе агресивно, на законні вимоги правоохоронців він не реагував. А під час врегулювання конфлікту одному із поліцейських правопорушник наніс декілька ударів в область обличчя. Окрім того, в іншого патрульного правопорушник вихопив службове посвідчення, нагрудний знак та табельну вогнепальну зброю. Зброю негайно було повернуто», – повідомляють у поліції.

Чоловіка затримали і доправили до слідчого ізолятора. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 262 ККУ (викрадення вогнепальної зброї). Йому загрожує до семи років позбавлення волі.