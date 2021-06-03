Тернопільська поліція викрила 26-річного чоловіка на торгівлі дитячою порнографією. Судячи з повідомлення прес-служби правоохоронців, розповсюджувача порнографії поліцейські викрили випадково під час моніторингу інтернету.

Про викриття розповсюджувача дитячої порнографії Нацполіція Тернопільщини повідомила у четвер, 3 червня. «За попередньою інформацією, чоловік скачував заборонений контент, а після цього продавав його через інтернет. Працівники міграційної поліції інкримінують йому ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів», – йдеться в повідомленні прес-служби правоохоронців.

Фахівці кіберполіції вже встановили IP-адресу порушника та його особу. Під час обшуків у чоловіка вилучили комп’ютерну техніку, планшет, телефон, сім-картки, записники, а також флешки, на яких була дитяча порнографія.