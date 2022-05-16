Внаслідок вибуху у приватному будинку у селі Старе Рудно сильні опіки отримав 28-річний Назар Вовк. Зараз він перебуває у львівській лікарні з 80% опіками тіла і потребує донорів крові. Про це ZAXID.NET повідомила подруга постраждалого Юлія Паламарчук.

За словами Юлії у суботу, 14 травня, Назар спустився у підвал свого будинку, де трапився вибух. Що саме вибухнуло в будинку – наразі невідомо, це мають встановити експерти.

28-річний Назар Вовк працює програмістом у Львові

Внаслідок вибуху Назар Вовк отримав 80% опіків тіла і зараз перебуває в опіковому центрі 8-ї міської лікарні.

«Один раз його вже прооперували і ввели в штучну кому, з якої він через деякий час вийшов через сильний біль. Лікарі кажуть, що йому потрібно буде робити дуже багато операцій і тому потрібно багато крові», – розповіла Юлія Паламарчук.

Назар Вовк потребує донорів крові 3+. Втім можна здати й крові іншої групи для обміну. Щоб здати крові для Назара Вовка, необхідно записатись за телефоном 0660180919 і взяти з собою паспорт.