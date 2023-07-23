Вночі з суботи на неділю на Самбірщині сталося дві пожежі у житлових будинках

В ніч з суботи на неділю, 23 липня, у Самбірському районі пожежники двічі виїжджали на виклики та гасили пожежі, які виникли у житлових будинках. Як повідомили у прес-службі ДСНС, в одному з будинків рятувальники виявили тіло 31-річного власника.

Одна з пожеж виникла у дерев'яному приватному будинку у селі Лука. «На момент прибуття вогнеборців до місця виклику дах будинку був повністю охоплений вогнем, полум’я вже вибивалось і з вікон. Під час проведення робіт з гасіння пожежі в середині будівлі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Загиблим виявився власник будинку – чоловік 1992 року народження», – повідомили рятувальники. Вогонь рятувальники гасили кілька годин.

Інша пожежа також сталася вночі у селі Монастирець. «О 04:51 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в дерев'яному житловому будинку, розміром 11×7 м. По прибуттю пожежників з’ясувалось що горить дах будівлі, також існує загроза перекидання вогню на поруч розташовані будівлі»,– розповіли у ДСНС.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку в будинку та перекриття. Пожежники запобігли перекиданню вогню і врятували від пожежі дві поруч розташовані господарські будівлі. Причини та обставини виникнення пожеж встановлює поліція.