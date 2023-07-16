Пожежа виникла на ринку Княжий у Львові

У неділю, 16 липня, на ринку «Княжий», що на вул. Володимира Великого, 59в, сталась пожежа в павільйоні з промисловими товарами. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області.

«О 13:57 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вул. Володимира Великого, 59в в павільйоні з промисловими товарами. На момент прибуття рятувальників до місця події павільйон був охоплений вогнем. Існувала загроза перекидання вогню на сусідні павільйони», – ідеться в повідомленні.

Пожежники за 20 хвилин загасили пожежу і не дали вогню перекинутися на два сусідні павільйони. Але той, де сталось загорання, знищений повністю. Постраждалих немає.