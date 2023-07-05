Сколівський районний суд Львівщини виніс вирок чоловіку, який через ревнощі підпалив двері квартири своєї колишньої співмешканки. Обвинувачений принижував та залякував жінку, а також вдарив у обличчя. Суд призначив раніше судимому чоловіку три роки тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у червні 2023 року, Роман Костище у жовтні 2021 року прийшов у багатоквартирний будинок, де приживає його колишня співмешканка з сім’єю, та через ревнощі облив легкозаймистою рідиною двері її квартири, після чого підпалив їх та пішов геть. Жінка самотужки погасила вогонь, не давши йому поширитись на увесь будинок. У матеріалах справи приховано адресу, де трапився цей випадок, однак справу розглядав Сколівський райсуд.

У січні 2022 року Роман Костище приходив до своєї колишньої співмешканки та принижував її, а у вересні 2022 року чоловік, перебуваючи у нетверезому стані, прийшовши до жінки вдарив її по обличчю. У жовтні 2022 року чоловік також вчинив психологічне насилля щодо матері своєї колишньої співмешканки.

У суді обвинувачений визнав своє провину у вчиненні домашнього насильства, нанесенні легких тілесних ушкоджень та підпалі. Чоловік раніше судимий за вчинення хуліганства, також його притягували до відповідальності за вчинення домашнього насильства.

Справу розглянув суддя Андрій Брона, який призначив обвинуваченому три роки тюрми. За сукупністю вироків, до призначеного покарання приєднали частину невідбутого покарання та остаточно призначили три роки та три місяці тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.