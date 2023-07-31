Мотоцикл Yamaha, за кермом якого їхав 31-річний чоловік

У Рівному в ДТП загинув 31-річний мотоцикліст. З наразі невідомих причин чоловік з'їхав з дороги та зіткнувся з придорожнім деревом.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 21:00 у суботу, 29 липня, на вулиці Чорновола у Рівному.

«31-річний рівнянин, водій мотоцикла Yamaha, не впорався із керуванням та допустив наїзд на придорожнє дерево. Зі слів очевидця, який їхав позаду, мотоцикліст рухався із невеликою швидкістю та з невідомих причин почав зміщатися праворуч, де здійснив наїзд на бордюр та придорожнє дерево», – йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм мотоцикліст помер у автомобілі «швидкої» дорогою до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Тіло загиблого відправили на судмедекспертизу для встановлення точних причин смерті.