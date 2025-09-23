У вівторок, 23 вересня, зі Львівщини на передову відправили 32 автомобілі для Нацполіції та ЗСУ, придбані за допомогою латвійського благодійного фонду «Підприємці за мир», що об’єднує понад 300 компаній і системно допомагає Україні, повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.На передачі авто був Надзвичайний і Повноважний Посол Латвії в Україні Андрейс Пілдеговічс. Від початку повномасштабного вторгнення фонд передав Україні допомоги на понад 10 млн євро. Лише минулого місяця ЗСУ отримали від друзів з Латвії 45 автомобілів.

Фото з фейсбуку Максима Козицького