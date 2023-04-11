Затриманому львів'янину загрожує до 8 років у тюрмі

У Львові поліція затримала 32-річного чоловіка, який займався торгівлею наркотиками. Злочинець продавав наркозалежним метадон, амфетамін, канабіс та макову соломку, повідомили у прес-службі правоохоронців у вівторок, 11 квітня.

Перед тим, як затримати розповсюджувача наркотиків, правоохоронці задокументували кілька фактів збуту ним метадону.

«Під час санкціонованого обшуку у його помешканні виявили та вилучили пакунки з речовинами, схожими на наркотичні засоби метадон та канабіс, амфетамін та макову солому. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження», – йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили наркоторговцю про підозру у злочині. За збут наркотичних засобів та психотропних речовин 32-річному львів'янину загрожує від чотирьох до восьми років ув'язнення. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.