У Львові розшукують Марію Дергабузову, яка зникла 2 грудня

У Львові розшукують 34-річну жінку, яка вийшла на прогулянку із собакою 2 грудня та пропала. Марія Дергабузова проживає в квартирі багатоповерхівки одна з собакою. Її собака повернувся додому один, тому сусіди почали пошуки жінки. Львівська поліція також офіційно оголосила жінку у розшук.

Як повідомили ZAXID.NET сусіди Марії Дергабузової, жінка перестала виходити на зв’язок у четвер, 2 грудня. Близько 14:30 сусідка Марії Дергабузової побачила, як вона виходить з будинку на вул. Стрийській, 65 гуляти зі своїм собакою Лордом. Втім за півтори години пес повернувся один без господині. Сусіди намагались додзвонитись до зниклої жінки, однак вона не відповідала.

Спочатку собака очікував на господиню біля під'їзду будинку, потім його впустили у будинок. Він піднявся на 8 поверх під двері своєї квартири і почав голосно гавкати.

«Я поверталася додому після 18:00 і до мене підійшла дівчина, яка сказала, що на 8 поверсі будинку гавкає пес. Вона показала мені його фото і спитала, чи я не знаю його власницю. Я її не знаю. Але коли їхала в ліфті, то теж почула цей гавкіт. Потім у чаті ОСББ в Viber побачила, що розшукують власницю собаки», – розповіла ZAXID.NET сусідка зниклої жінки Тетяна Козирєва.

Тетяна Козирєва взяла собаку до себе на перетримку, поки не знайдеться його власниця або нова перетримка.

Собака Марія Дергабузової повернувся додому без господині

Увечері сусіди викликали поліцію до будинку, де живе зникла жінка. Поліцейські відкрили двері її квартири, бо мали підозру, що Марія Дергабузова могла закритись зсередини, однак нікого у помешканні не знайшли. Сусіди жінки написали заяву у поліцію, і станом на 3 грудня жінку продовжують шукати.

Відомо, що Марія Дергабузова народилася у Новоазовську Донецької області, однак проживає у Львові на вул. Стрийській, 65. На Facebook-сторінці у жінки вказано, що вона працює адвокаткою. Єдині родичі жінки, яких вдалося розшукати сусідам, – це її сестра з сім'єю, яка проживає за кордоном.

Знайти близьких друзів Марії Дергабузової наразі також не вдалося. ZAXID.NET поспілкувався з кількома сусідами та собачниками, які знайомі з Марією Дергабузовою. Вони описують її як виховану та ввічливу жінку, яка не зловживає алкоголем та раніше не залишала собаку надовго одного.