Наразі поліція з'ясовує усі обставини інциденту

Поліція затримала 35-річного мешканця Івано-Франківської області, який під час конфлікту вистрілив у голову матері своєї дівчини. Після цього чоловік спробував покінчити життя самогубством, вистріливши і собі в голову. І 43-річна потерпіла, і сам нападник зараз перебувають у лікарні. Поліцейські вилучили із місця інциденту пістолет та гільзи і наразі встановлюють причини конфлікту.

Як у понеділок, 9 січня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, інцидент стався у селі Лоєва біля Надвірної. 35-річний місцевий мешканець прийшов до будинку батьків своєї дівчини і під час сварки з її мамою вистрілив жінці в голову. Поліцію місце події викликав батько дівчини.

«Чоловік розповів, що на території свого господарства виявив поранену дружину. Як з’ясували правоохоронці, 35-річний мешканець села Лоєва прийшов до помешкання батьків своєї дівчини, де вчинив конфлікт з її матір'ю. В ході суперечки фігурант здійснив постріл в ділянку голови потерпілої. Опісля поцілив і собі в голову», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі додають, що наразі 43-річна потерпіла та 35-річний нападник перебувають у лікарні. Наразі правоохоронці не уточнюють, чи пістолет, з якого стріляв чоловік, був вогнепальним. Дії прикарпатця поліція розцінила як замах на вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ). З місця події слідчі вилучили пістолет та гільзи, зброю направили на експертизу. Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини інциденту. Після покращення стану здоров'я нападника вирішуватиметься питання повідомлення про підозру та обрання йому запобіжного заходу.