Нападник вистрілив по авто знайомого, а потім – у землю

Закарпатська поліція затримала 39-річного мешканця селища Ясіня за стрілянину біля лісу. Попередньо відомо, що чоловік здійснив кілька пострілів з рушниці по автомобілю знайомого. У момент стрілянини водій та пасажир перебували у машині. Коли водій вийшов з авто, стрілок вдарив його мисливською рушницею та кілька разів вистрілив у землю. Нападник пояснив постріли тим, що водій проїхався по його ділянці. Наразі затриманий перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до семи років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався у лісі поблизу селища Ясіня Рахівського району у четвер, 21 грудня. Попередньо правоохоронці встановили, що повертаючись з лісу водій автомобіля почув звуки, схожі на постріли.

«Чоловік зупинився та вийшов, щоб оглянути транспортний засіб. У цей час назустріч йому раптово вийшов чоловік з рушницею та почав сварку. Причиною стало невдоволення стрілка тим, що водій проїжджав через земельну ділянку, яка, за його словами, належить йому. Надалі зловмисник вдарив водія прикладом від рушниці та двічі вистрілив у землю», – йдеться у повідомленні.

У поліції уточнюють, що стрілка зупинили очевидці, які втрутилися у ситуацію та заспокоїли нападника. 39-річний стрілок перебував у стані алкогольного сп’яніння. Відомо, що чоловік раніше мав проблеми із законом. Наразі затриманий перебував у СІЗО, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Поліція з’ясовує обставини інциденту.