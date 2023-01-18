Частину автомобіля Mercedes-Benz зім'яло внаслідок лобового зіткнення з вантажівкою

Неподалік Дубна на трасі «Київ-Чоп» сталась потрійна ДТП, внаслідок якої загинув 35-річний водій. За попередньою інформацією, чоловік за кермом Mercedes-Benz намагався обігнати авто, що їхало попереду, але натомість допустив лобове зіткнення з вантажівкою. Від травм він загинув на місці.

Аварія сталась у середу, 18 січня, близько 17:00 у селі Тараканів біля Дубна. Попередньо встановлено, що ДТП спричинив водій автомобіля Mercedes-Benz, 35-річний мешканець Кропивницького.

«Здійснюючи маневр обгону автомобіля ВАЗ-2108, він виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення із вантажним авто. У подальшому легковик відкинуло у ВАЗівку», – описують обставини ДТП в прес-службі поліції Рівненщини.

Внаслідок ДТП загинув водій Mercedes-Benz: станом на 18:30 його деблокують рятувальники. Попередньо, більше ніхто не травмувався.

Наразі рух на цій ділянці дороги повністю перекритий. На місці працюють усі профільні служби.