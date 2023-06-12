Автомобіль Hyundai ix55 наїхав на пішохода на трасі за 20 км від Рівного

Зранку неподалік Рівного у ДТП загинув 37-річний мешканець Львівщини. На чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці, наїхав позашляховик. Від травм пішохід загинув на місці.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 04:20 у понеділок, 12 червня, неподалік села Нова Любомирка, що орієнтовно за 20 км від Рівного. До поліції звернувся 28-річний мешканець села Суськ, який повідомив, що збив незнайомого чоловіка.

«На місці події поліцейські встановили, що водій позашляховика Hyundai ix55, рухаючись в напрямку Рівного зі сторони Костополя, допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину в невстановленому місці», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП 37-річний чоловік, житель Львівщини, загинув на місці. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми. Водій за результатами огляду на стан сп’яніння був тверезий.