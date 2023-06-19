Львів'янину загрожує до восьми років увязнення

Поліція затримала 38-річного львів'янина, який у суботу, 17 червня, напав на свого знайомого під час суперечки та вдарив чоловіка ножем у живіт. Потерпілий, також мешканець Львова, перебуває у лікарні із поранення черевної ділянки.

Інцидент трапився близько 14:00 суботи. До поліції зателефонували медики і повідомили, що їх викликали у квартиру на вул. Круп’ярській, де вони діагностували у чоловіка ножове поранення у живіт, тож сповістили поліцію. Пораненим виявився 41-річний власник квартири.

Чоловіка госпіталізували, тим часом поліція встановила підозрюваного. За даними правоохоронців, у той день до потерпілого прийшли гості. Під час розпивання алкоголю між власником квартири та одним із запрошених виник конфлікт. Під час суперечки 38-річний львів’янин вдарив господаря ножем у живіт.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження через умисне тяжке тілесне ушкодження. Підозрюваному загрожує п’яти до восьми років. Зараз зловмисник затриманий і чекає на запобіжний захід.