Смертельна аварія сталася 11 січня 2025 року у Хмельницькому

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 39-річному водію автомобіля Volkswagen Transporter за смертельну ДТП. Обвинувачений виїхав на зустрічну смугу, де врізався у Nissan Almera, внаслідок чого водій останнього загинув. За скоєне винуватцю призначили 4 роки тюрми.

Як йдеться у вироку від 23 липня, аварія сталася 11 січня 2025 року на вулиці Волочиській у Хмельницькому. За даними слідства, водій мікроавтобуса Volkswagen Transporter Олександр Голюк майже вдвічі перевищив дозволену швидкість руху. У забороненому місці чоловік здійснив обгін, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Nissan Almera. Водій останнього тяжко травмувався і пізніше помер у лікарні.

Олександр Голюк повністю визнав свою провину у суді й зазначив, що не врахував дорожню обстановку через несприятливі погодні умови.

Суддя Олександр Піндрак визнав 39-річного хмельничанина винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) й призначив покарання у вигляді 4 років увʼязнення. Крім цього, обвинувачений зобовʼязаний компенсувати 730 тис. грн матері та рідній сестрі загиблого. Рішення можна оскаржити в апеляційному суді.