Телевізор проламав дах припаркованої біля будинку автівки

У Львові поліцейські знайшли чоловіка, який викинув телевізор з вікна квартири, розташованої на шостому поверсі будинку на вул. Кульпарківській. Телевізор впав на дах автомобіля, припаркованого поруч з будинком, пошкодивши його. Хуліганом виявився 40-річний мешканець Солонки, який був в гостях у 65-річного львів’янина.

Як розповіли в поліції Львівщини, близько 10:00 на вул. Кульпарківський у Львові хуліган викинув з вікна квартири багатоповерхового будинку телевізор, який впав на дах автомобіля Peugeot 308, припаркованого поруч з будівлею, пошкодивши його. 36-річний львів’янин, власник авто, звернувся із заявою в поліцію.

Поліцейські з’ясували, що телевізор з вікна квартири на шостому поверсі викинув 40-річний мешканець села Солонка, який перебував в гостях у свого 65-річного знайомого – власника помешкання. Гість та господар квартири перебували в нетверезому стані, між ними стався конфлікт, під час якого з вікна квартири полетів тедевізор.

Поліцейські склали на зловмисника адмінпротокол за дрібне хуліганство (ст.173 КУпАП). Порушнику загрожує штраф або адмінарешт. Покарання визначить суд.