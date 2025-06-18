Переправницю затримали під час одержання частини грошей

У Львові поліцейські за процесуального керівництва спецпрокурорів у сфері оборони затримали 40-річну мешканку Волині, яка за 25 тис. доларів обіцяла зняття з військового обліку та виїзд за кордон.

Як повідомили у середу, 18 червня, у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, підозрювана підшукувала військовозобов’язаних чоловіків, які не мають права на безперешкодний виїзд за межі країни під час війни. За 25 тис. доларів вона обіцяла допомогти зняти з військового обліку на підставі фіктивних документів із діагнозами про непридатність до служби в армії.

Затримання відбулося на гарячому під час передачі грошей

Правоохоронці затримали жінку під час отримання завдатку – 12,5 тис. доларів. Жительці Волині повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Суд обрав їй запобіжний захід.

Слідчі встановлюють інших причетних до незаконної схеми.