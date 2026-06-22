На судовому засіданні обвинувачена повністю визнала свою вину

Залізничний районний суд Львова виніс вирок уродженці Волинської області, яка за 25 тис. доларів обіцяла оформити медичні документи для зняття з військового обліку чоловіків та виїзду за кордон. Суд призначив жінці три роки іспитового строку.

За матеріалами справи, 41-річна мешканка Волині обіцяла клієнтам за 20 тис. доларів безперешкодний перетин кордону. Жінка обіцяла зняти з військового обліку на підставі фіктивних медичних довідок із діагнозом про непридатність до служби в армії. За даними слідства, у квітні 2025 року Олена Олещук під час телефонної розмови повідомила клієнту про можливість організації його виїзду за кордон.

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За версією правоохоронців, вона надавала інструкції щодо оформлення необхідних документів, координувала подальші дії чоловіка, інформувала про проходження військово-лікарської комісії та консультувала щодо поведінки під час відвідування районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 13 травня 2025 року чоловік звернувся до КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» для проходження медичного огляду та отримання фіктивних документів.

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Згодом Олена Олещук повторно зв’язалася з клієнтом і повідомила про зміну вартості своїх послуг. Якщо спочатку йшлося про 20 тис. доларів, то пізніше сума зросла до 25 тис. доларів. Під час розмови вона також озвучила вимогу щодо внесення завдатку в розмірі 50% від загальної суми, що становило 12,5 тис. доларів. Правоохоронці затримали Олену Олещук 27 травня 2025 року на вул. Чернівецькій у Львові одразу після одержання 12,5 тис. доларів (понад 519 тис. грн за тодішнім курсом НБУ).

На судовому засіданні Олена Олещук повністю визнала свою вину та уклала угоду із прокурором при визнанні винуватості. Суддя Ірина Мруць визнала Олену Олещук винною у незаконному переправленні через кордон за грошову винагороду (ч. 3 ст. 332 ККУ) та призначила 5 років тюрми з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з перевезенням та переправленням людей через державний кордон України на 2 роки, без конфіскації майна, але звільнила від тюремного ув’язнення, встановивши 3 роки іспитового строку. Вирок ще може бути оскаржений.