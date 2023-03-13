У селищі Ратне на Волині 42-річний чоловік втопився у вуличному туалеті. Про нещасний випадок, який стався в неділю, 12 березня, повідомило місцеве видання «Район.Ратне». Зазначається, що інцидент стався біля бару «Пивна точка».

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині цю інформацію підтвердили. Щоправда, обставин нещасного випадку не розголошують. Відомо лише, що тіло у вигрібній ямі виявили місцеві мешканці, але чому чоловік туди впав – через власну необережність чи недоліки конструкції – поки невідомо.

«За зовнішніми ознаками слідів насильницької смерті не виявили. Але остаточні причини смерті встановлять на судмедекспертизі, куди скерували тіло», – зазначили в прес-службі поліції Волині. Особу чоловіка встановили, це 42-річний мешканець селища Ратне.

Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».