42-річний львів'янин чіплявся до неповнолітніх хлопців у маршрутці

Поліцейські склали адміністративний протокол на 42-річного львів’янина, який чіплявся з непристойними пропозиціями до неповнолітніх хлопців у маршрутці у Львові.

Як розповіли в п’ятницю, 19 вересня, у поліції Львівщини, напередодні до поліції звернувся 16-річний львів’янин із заявою про те, що в автобусі до нього чіплявся невідомий. А саме чоловік терся та притулявся до неповнолітнього.

Слідчі встановили особу чоловіка. Ним виявився 42-річний мешканець Львова. На нього склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП). Правоохоронці перевіряють причетність згаданого чоловіка до інших порушень на території Львівщини.

Зазначимо, напередодні в місцевих телеграм-каналах з’явилася інформація, що чоловік неодноразово чіплявся до неповнолітніх в громадському транспорті.

«Спочатку я подумала, що він хоче вкрасти телефон, але виявилося, що у нього були інші наміри – він лапав хлопця нижче пояса», – розповіла очевидиця інциденту в маршрутці.

Потерпілих від дій згаданого львів’янина просять звертатися у найближчий відділ поліції або на спецлінію 102.