43-річний львів’янин потребує майже 209 тисяч доларів на лікування
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В Олексія Іванова діагностували меланому із метастазами. На жаль, рецидив не можна оперувати. Єдиний порятунок – таргетні препарати. Проте для сім’ї Іванових вони захмарно дорогі. Для річного курсу лікування потрібно майже 209 тисяч доларів.
Перевернула з ніг на голову життя Олексія родимка на спині. В онкоцентрі десять років тому підтвердили меланому.
«Тут нам зробили таку розширену операцію. Це було в 2009 році», – коментує дружина Олексія Галина.
Та у серпні минулого року хвороба почала прогресувати. Виявили збільшені лімфовузли під лівою пахвою. У серпні їх видалили. А ліки, які прописали чоловіку, лише погіршили його стан.
«І в кінці грудня в мене з’явилась пухлина біля ключиці, яка дала високу температуру і побічні ефекти – віднімання лівої руки», – пригадує чоловік.
По допомогу сім’я звернулась до клініки в Ізраїлі. На жаль, діагноз став не втішним для подружжя.
«Меланома з багатьма метастазами, те, що називається меланома 4-ї стадії. Меланома Олексія браф-позитивна. Браф – це деяка мутація, яка дає нам можливості додаткові для лікування», – коментує головний лікар клініки медичного туризму в Ізраїлі Віктор Леві.
Допоможуть Олексію таргетні препарати. У більш ніж 80% людей з таким же діагнозом вони призводять до повної ремісії. Ліки діють безпосередньо на клітини меланоми, з’єднуються з ними, блокують та вбивають.
«Я тільки три тижні приймаю ці ліки. Вони поставили мене на ноги, забрали всі больові, негативні відчуття, але вважати себе здоровою людиною я ще не можу», – каже Олексій Іванов.
Курс лікування дванадцять місяців. Щодня Олексій приймає по чотири таких таблетки. На місяць вони обходяться сім’ї у 17,5 тисяч доларів.
«Вже все, що було, якісь збереження вже віддали на перший етап лікування. На три місяці в нього є, а там треба на рік», – каже подруга сім’ї Тетяна Ушакова.
Сім’ї Іванових потрібно зібрати майже 209 тисяч доларів.
«Я звертаюся до друзів до знайомих, до людей, просто небайдужих у фейсбуці. Також зробили такий файлик, його відправляємо по вайберу. На даний час ми зібрали 50 тисяч гривень – це є дуже мало, але хоча б щось радує тішить, що люди відгукуються на нашу біду», – каже дружина Олексія Галина Іванова.
Допомога для Олексія Іванова
Рахунок «ПриватБанк»
5168 7427 1389 9148
Іванова Галина Ігорівна (дружина)
Рахунок «Кредобанк»
Отримувач: Іванова Галина Ігорівна (дружина)
2620 4029 50299
ІПН:2856204466
МФО: 325365
Номер картки: 5355 1717 6182 8234
призначення: допомога на лікування