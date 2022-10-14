Чоловік зайняв ділянку на території нацпарку «Прип’ять-Стохід» за межами села Сваловичі

Мешканця Волині судитимуть за незаконно викопаний ставок на території національного природного парку «Прип’ять-Стохід». Відомо, що водойма невелика, всього 0,4 га. Порушнику інкримінують порушення статті про самовільне зайняття особливо цінних земель, яка передбачає мінімум два роки обмеження волі.

Про вручення підозри 46-річному чоловіку прес-служба прокуратури Волині повідомляла ще у вересні цього року. У п'ятницю, 14 жовтня, стало відомо, що досудове розслідування вже завершили.

За даними слідства, мешканець села Залізниця Камінь-Каширського району за відсутності будь-яких законних підстав у листопаді 2020 року зайняв земельну ділянку на території національного природного парку «Прип’ять-Стохід». Йдеться про ділянку в 0,4 га за межами села Сваловичі. Знявши за допомогою спецтехніки родючий шар ґрунту, він облаштував на цій території штучну водойму.

«Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 46-річним жителем села Залізниця Камінь-Каширського району самовільне зайняття земельної ділянки особливо цінних земель», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що санкція ч.2 ст. 197-1 ККУ передбачає як мінімум два роки обмеження волі.