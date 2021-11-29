Чоловік вдарив співмешканку ножицями в живіт, завдавши тяжкі поранення

У неділю, 28 листопада, у квартирі на вул. Миколайчука 47-річний чоловік поранив ножицями в живіт свою 37-річну співмешканку. Жінку госпіталізували з тяжкими пораненнями.

У поліції Львівщини розповіли, що інцидент трапився близько 16.00. У квартирі на вул. Миколайчука 47-річний чоловік вдарив ножицями в живіт свою 37-річну співмешканку. Конфлікт між ними стався під час розпивання алкогольних напоїв. Після інциденту жінка самостійно зателефонувала в поліцію. Її госпіталізували з тяжким пораненням.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.1 ст.121 ККУ). Підозрюваного затримали, йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.