Аварія сталася на трасі в селі Зубра біля Львова

У п’ятницю ввечері, 17 лютого, на трасі Київ-Чоп у селі Зубра біля Львова через зіткнення двох легковиків постраждали семеро людей, зокрема, троє дітей.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 18:40 трасі Київ-Чоп неподалік села Зубра. 48-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, житель міста Новояворівськ, під час здійснення маневру зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touran, яким керував 31-річний мешканець Львівського району.

Унаслідок ДТП легковики отримали значні пошкодження, постраждали семеро людей (фото поліції)

У результаті ДТП травми різної важкості отримали водій та четверо пасажирів Volkswagen Passat – 37-річна жінка та троє неповнолітніх дітей, дівчата віком 9 та 14 років та 5-річний хлопчик, усі мешканці Новояворівська. Водія та пасажира з понівеченого авто деблоковували рятувальники.

Також травмовані водій та 30-річний пасажир Volkswagen Touran, теж житель Львівського району. Усіх постраждалих доставили до лікарні. Про важкість травм в поліції не уточнюють.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.