Ймовірному вбивці загрожує до 15 років ув'язнення

У Стрийському районі в ніч на суботу, 22 липня, сталося вбивство. У прес-службі поліції розповіли, що підозрюваний – 49-річний чоловік ударом ножа в груди вбив свого 30-річного зятя. Обоє чоловіків були п'яні.

За даними поліції, близько 23:00 між 49-річним тестем та його 30-річним зятем виник побутовий конфлікт. Під час сварки тесть схопив кухонний ніж та вдарив ним зятя у груди. Поранення виявилося смертельним, чоловік помер на місці, ще до приїзду медиків. Обидвоє і тесть, і зять на момент конфлікту були у нетверезому стані.

Правоохоронці затримали зловмисника на місці злочину. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в умисному вбивстві. Чоловікові загрожує від семи до п’ятнадцяти років ув'язнення. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.